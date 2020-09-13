إندونيسيا.. قرار بعزل مصابي كورونا في منشآت رسمية

أعلن انيس باسويدان حاكم العاصمة الاندونيسية جاكرتا اليوم الأحد أنه سوف يتم عزل من يثبت إصابته بفيروس كورونا في العاصمة في منشآت رسمية وليس في المنازل، وذلك قبل بدء تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس غدا الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باسويدان القول في مؤتمر صحفي اليوم إنه يجب تجنب العزل في المنزل للحد من العدوى. من المقرر أن يتم نشر رجال الشرطة لضمان التزام المواطنين بأحدث القواعد، والتي تضمن مطالبة الشركات التي لا تعمل في القطاعات غير الضرورية بالسماح لموظفيها بالعمل في المنزل، أو السماح بعمل ربع القوة العاملة فقط في المكاتب.

وقد أرجأت المدينة، التي يقطن بها أكثر من 10 ملايين نسمة، أكثر من مرة خطتها لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، عقب أن سمحت بفتح المراكز التجارية تدريجيا والمكاتب مع فرض بعض القيود ابتداء من يونيو الماضي. ومازالت جاكرتا بؤرة تفشي الفيروس في إندونيسيا.

ومن المقرر أن تقوم جاكرتا ابتداء من الغد بتقييد استخدام وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى إغلاق أماكن الترفيه والعبادة. وقال باسويدان إنه لن يسمح بتجمع أكثر من خمسة أشخاص.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 3636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 218 ألفا و 282 حالة.

ومن المتوقع أن تفاقم الإجراءات الصارمة التي سوف يتم فرضها في جاكرتا ابتداء من الغد من سوء وضع الاقتصاد الاندونيسي، الذي انكمش خلال الربع الثاني لأول مرة منذ الأزمة المالية الآسيوية.

وقد بلغت حالات الاصابة بفيروس كورونا في جاكرتا 54 ألفا و 220 حالة حتى اليوم، مما يشير إلى تضاعف الحالات خلال الشهر الماضي.



