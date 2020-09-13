"استرازينيكا" تستأنف تجارب لقاحها ضد كورونا

أعلنت "أسترازانيكا" أنها ستسأنف اختباراتها التي كانت تجري على عشرات الآلاف من المتطوعين في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، بعدما أوقفتها الأربعاء جراء إصابة أحد المشاركين في بريطانيا "بمرض لا يمكن تفسيره" وقد يكون واحدا من آثار جانبية خطيرة للقاح.

وقالت شركة الأدوية في لندن مساء السبت إنها ستستأنف اختباراتها "الاثنين المقبل" في البرازيل بعدما تلقت الضوء الأخضر من السلطات الصحية المحلية.

والأمر نفسه ينطبق على بريطانيا حيث أعطت لجنة مستقلة تم تشكيلها لتقييم المخاطر المرتبطة باللقاح، ضوءا أخضر أيضا حسبما ذكرت "أسترازينيكا" التي تجري تجاربها بالتعاون مع جامعة أوكسفورد العريقة.

واكدت جامعة أوكسفورد السبت استئناف التجارب، مشيرة إلى أنه "في اختبارات تجرى على نطاق واسع من المتوقع أن يمرض بعض المشاركين".

وأشادت شارلوت سامرز أستاذة طب العناية المركزة في جامعة كامبريدج، باستئناف التجارب. وقالت "لمواجهة الوباء العالمي كوفيد-19، نحتاج إلى تطوير لقاحات وعلاجات يشعر الناس بالارتياح لاستخدامها".

وأكدت أن "الحفاظ على ثقة الجمهور لدرجة بأننا نعتمد على الأدلة أمر حيوي".

وحددت منظمة الصحة العالمية 35 "لقاحا مرشحا" تم تقييمها في تجارب سريرية بشرية في العالم، تسعة في المرحلة الأخيرة أو على وشك دخولها.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن "لقاحا ضد كوفيد-19 قد يستغرق حتى مطلع 2021 على الأقل ليصبح جاهزا للموافقة عليه ومتاحا بكميات كافية" للاستخدام العالمي.

وتفيد حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية السبت بأن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 916 ألفا و372 شخصا في العالم خلال ستة أشهر.

وتم تشخيص إصابة أكثر من 28 مليونا و534 ألفا و330 شخصا بالفيروس منذ بداية الوباء، تعتبر السلطات الصحية أن 19 مليونا و16 ألفا و500 منهم تماثلوا للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات الذي بلغ 193 ألفا و16 والإصابات الذي وصل إلى ستة ملايين و445 ألفا و800، حسب أرقام جامعة جونز هوبكينز. وأعلن عن شفاء مليونين و417 ألفا و878 شخصا.

وتأتي بعد الولايات المتحدة، البرازيل (131,210 وفيات من أصل أربعة ملايين و315 ألفا و687 إصابة) والهند (77472 وفاة وأربعة ملايين و659 ألفا و465 إصابة)، ثم المكسيك (70183 وفاة و658 ألفا و299 إصابة) فبريطانيا (41614 وفاة و361 ألفا و677 إصابة).





