الهند تسجل أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 94 ألفا و 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و 754 ألفا و356 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1114 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 78 ألفاً و 586 حالة.

وقالت الشبكة إن ولاية ماهارشترا مازالت الأكثر تضررا بالفيروس، تليها ولايات اندهرا براديش وتاميل نادو وكارناتاكا.

ويذكر أن الهند تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية.