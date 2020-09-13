الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد19- جميعها قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 85 ألفاً و184 حالة من بينها 2635 حالة وافدة و4634 حالة وفاة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وأفادت اللجنة بخروج 13 مريضاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء يوم السبت، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 80 ألفاً و399 حالة، فيما لا يزال هناك 151 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة.