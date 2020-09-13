وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 70 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5674 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة يوم السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.