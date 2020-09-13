ترامب يحشد أنصاره في نيفادا لدعم حملته الانتخابية

حشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنصاره في ولاية نيفادا في محاولة لتعبئة الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بها.

وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا في مطار خارج رينو.

وقال ترامب "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض، صحيح، لأننا على الأرجح، بناء على الطريقة التي عوملنا بها، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك".

ويأتي ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلنتون.

وهاجم بايدن ترامب لتقاعسه عن وضع استراتيجية عامة لمكافحة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 193 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وزاد ترامب من عدد تجمعاته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة وحضر التجمعات آلاف من أنصاره وقام بعقدها في حظائر طائرات أو في الهواء الطلق بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.



