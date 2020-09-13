تسجيل 121 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصرح مسؤولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد19- إلى 22 الفا و 176 ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد19- إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة اضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغت نسبة الوفيات بسبب المرض في البلاد 61ر1 بالمئة.

وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع اجمالي عدد حالات التعافي من المرض بشكل تام إلى 18 ألفا و 226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و 592 شخصا بانخفاض 79 شخصا.