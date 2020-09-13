مصر تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 148 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 20 حالة جديدة.

وافاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بخروج 788 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى مساء السبت، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر فيسبوك.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت هو 100856 حالة من بينهم 83261 حالة تم شفاؤها و5627 حالة وفاة.