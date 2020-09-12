التحالف يدمر مراكز تخزين الصواريخ الباليستية و«المُسَيَّرات» الحوثية في صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

قصف التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، بعضها مخصص لتخزين وتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة. وقال شهود عيان لـ «الاتحاد»: إن مقاتلات التحالف شنت فجر أمس، أكثر من 12 غارة على مواقع عسكرية متفرقة في صنعاء، مشيرين إلى أن 9 غارات أصابت أهدافاً داخل دائرة الهندسة العسكرية التي تخضع للميليشيات الحوثية في منطقة «سعوان» شرق العاصمة.

كما استهدفت غارات جوية مقر جهاز الأمن القومي في منطقة «صرف» شمال شرق صنعاء، ومعسكري «النهدين» و«ألوية الصواريخ» في جنوب وجنوب غرب العاصمة.

وشوهدت أعمدة النيران تتصاعد من المواقع المستهدفة خاصة في دائرة الهندسة العسكرية حيث دمر القصف الجوي مراكز لتجميع وتركيب وتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، بينما أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن التحالف استهدف أيضاً اجتماعاً للقيادات الرفيعة‬ لميليشيات في الغارات على المعسكر.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن الغارات الجوية للتحالف دمرت مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب طائرات مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية».

إلى ذلك، سيطر الجيش اليمني على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «النضود» بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع تم إثر عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها. وأضاف المصدر: أن قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول الميليشيات في جبهة «النضود» وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وحققت قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة «شهلا» وصحراء «النضود» شرقي مدينة «الحزم»، عقب مواجهات تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت مطلع الأسبوع المنصرم، مناطق استراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة «الصبائغ» بالكامل وعدداً من المواقع المحيطة بها، وكذلك «قرون الهنادية وجبل حويشان».

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني، أمس، عن مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن أكثر من 35 عنصراً حوثياً، بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة، لقوا مصرعهم بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في منطقة «الجفرة» وسلسلة «جبال صلب» بمديرية نهم شرقي صنعاء. وأكد أن الجيش اليمني استعاد عربة عسكرية إضافةً إلى تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات في جبهة «نجد العتق».

وفي الضالع، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم بنيران الجيش اليمني في مديرية «قعطبة». واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة حوثية التسلل باتجاه مواقع محررة في جبهتي «باب غلق» و«حبيل العبدي» في منطقة «الفاخر» غرب مديرية «قعطبة». وأحبطت قوات الجيش محاولة تسلل الميليشيات الحوثية، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية قادمة إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدميرها.