الميليشيات تعتدي على المصلين في صنعاء

عدن (الاتحاد)

أعتدت ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من المصلين عقب رفضهم ترديد ما يسمونه «الصرخة» داخل أحد المساجد في صنعاء.

وبحسب شهود عيان فأن مسلحين حوثيين اقتحموا أحد المساجد في منطقة «سعوان» وقاموا بالاعتداء على المصلين عقب رفضهم ترديد الشعارات الطائفية التي ترفعها الميليشيات الانقلابية، موضحين أن اعتقالات تعسفية طالت عدداً من المصلين الرافضين لترديد «الصرخة» وتوجيه لهم تهم موالاة الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتبرير عملية اختطافهم.

وتجبر الميليشيات الحوثية المصلين منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء المصلين على ترديد ما يسمونه «الصرخة» في المساجد وسط تهديد للرافضين بالاعتقال وإرسالهم لجبهات القتال.