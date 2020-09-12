مشروع أممي لتنسيق مكافحة عالمية لـ «كوفيد- 19»

عواصم (وكالات)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كورونا «كوفيد- 19»، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة كورونا وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: «بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأساوية بالأرواح ليكون ناقوس خطر يذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً لأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل سوياً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام، ومتوازن وشامل ويمكن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي». وأكد السفير المعلمي أن المملكة ومصر بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع الإمارات والبحرين وكندا والعراق والأردن ولبنان والمغرب وعمان وسنغافورة. وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كورونا، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس الماضي، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة حيث كان لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس، أن القاهرة دشنت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على لقاحين تطورهما بلادها، مشيرة إلى نتائج مطمئنة للقاحين. وقالت زايد في مؤتمر صحفي، إن هذه المرحلة تستهدف مشاركة 6 آلاف مصري، مشيرةً إلى وجود ثلاثة أماكن مخصصة للمشاركة بالتجارب السريرية. وشددت على أن هناك شروطاً معينة للمتطوعين الراغبين في المشاركة بهذه التجارب، من بينها العمر، على أن يعطوا المصل بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه ستجري متابعة حالة المتطوعين عن كثب، على أن يتناولوا الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوماً، وبعد 45 يوماً من الجرعة الأولى يتم قياس الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في أجسادهم لمعرفة مدى كفاءته. وقالت إنه تم تشكيل لجنة طبية قومية من هيئات مدنية وعسكرية تمثل كل خبرات مصر في المجال الطبي، وستشرف على إجراء هذه التجارب السريرية. وأشارت الوزيرة إلى أن شركة «فكتيرس» تشرف حالياً على تطوير اللقاحين. وقالت إن اللقاحين من بين 7 لقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأوضحت زايد أن المرحلة الأولى على اللقاحين تمت على مجموعة صغيرة من 10- 20 شخصاً، بغية التأكد أولاً من أمان اللقاح، وتحديد الجرعة المناسبة.

أما المرحلة الثانية فشارك فيها 200 شخص، وكان الغاية منها التأكد من سلامة اللقاح والجرعة ومعرفة كفاءة التطعيم في إنتاج أجسام مضادة. وفي المرحلة الثالثة، كان المستهدف إجراء تجارب على 45 ألف شخص عالمياً، منهم 6 آلاف في مصر.

في غضون ذلك، قالت شركة «أسترازينيكا» العملاقة للأدوية، أمس، إنها استأنفت تجربة لقاح فيروس كورونا بناء على ضوء أخضر من المنظمين البريطانيين، بعد توقفها نتيجة إصابة متطوع بمرض غامض.

وقالت الشركة في بيان إن «التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد فيروس كورونا AZD1222، استؤنفت في المملكة المتحدة بعد تأكيد هيئة تنظيم صحة الأدوية أنه من الآمن القيام بذلك».

وكانت المجموعة علقت تجارب عالمية للقاحها التجريبي المحتمل بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا بمرض غامض، الأمر الذي أثار شكوكاً بخصوص احتمالات طرح اللقاح في الأسواق في وقت مبكر. وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة لكن الشركة قالت إن ذلك كان «إجراءً روتينياً» يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التجارب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت اللقاح الذي يستهدف مكافحة مرض «كوفيد-19»، والذي تطوره شركة أسترا زينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بأنه المرشح الأول والأكثر تطوراً في العالم.

إلى ذلك، سجلت الهند أمس، 97570 حالة جديدة، وهو رقم قياسي عالمي آخر للإصابات اليومية، في حين تجاوز عدد حالات الوفاة ألف حالة لليوم الحادي عشر على التوالي.

موسكو تبدأ توزيع أول دفعة من لقاحها بالأقاليم الروسية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»: «خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر».

وسجلت وزارة الصحة الروسية 11 أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم «سبوتنيك V» وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز «غامالي» بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

آلاف المتظاهرين احتجاجاً على تدابير كورونا في ألمانيا

تظاهر آلاف الأشخاص أمس، في عدة مدن ألمانية احتجاجاً على التدابير الحكومية لمواجهة أزمة كورونا.

وكانت الشرطة قد أوقفت مسيرة للمتظاهرين في ميونيخ لأن عدد المشاركين فيها أكثر من العدد المسموح به «500 شخص» حيث قالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 3000 شخص.

وأوقفت الشرطة المسيرة لتجاوز عدد المشاركين فيها العدد المسموح به فضلاً عن عدم ارتدائهم كمامات، وعلى إثر ذلك قطع المنظمون المسيرة وناشدوا المشاركين العودة إلى المسيرة الرئيسية في ساحة تيريزنفيزه.