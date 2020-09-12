السودان يقاوم تداعيات الفيضانات وحملات مكثفة لإغاثة المتضررين

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

ما زال السودان يقاوم التداعيات والأضرار البالغة التي خلفتها الفيضانات والسيول رغم انحسار مناسيب مياه النيل في معظم المناطق.

وحذر فنيون سودانيون من مخاوفهم إزاء احتمال فيضان نهر «الدندر» الذي وصل إلى أعلى ارتفاع في مناسيبه.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أمس، خلال تدشين حملة الدعم السريع لمساعدة متضرري السيول والفيضانات، الحرص على تقديم المساعدات للسكان في كل مناطق السودان، والتي تتضمن تقديم مواد إيواء ومواد غذائية ومعينات صحية، إضافة إلى تنفيذ حملات إصحاح للبيئة، للقضاء على نواقل الأمراض.

ودعا حميدتي الجميع إلى التكاتف والتعاون لتجاوز الكوارث التي نتجت عن السيول والفيضانات، كما دعا وسائل الإعلام إلى زيارة الولايات والمناطق النائية لتسليط الضوء على معاناة الأهالي في تلك المناطق.

من جانبه، وعد الفريق أول شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي، خلال زيارته للمتأثرين من الفيضانات بقرى «جبل الأولياء» بتذليل كل الصعاب، حيث تم توزيع مواد الإيواء والمواد الغذائية. وأكد الكباشي أن جهود الدولة والقوات المسلحة ستتواصل في دعم وإعانة المتضررين من الفيضانات، وإيجاد حل لتداعيات السيول والفيضانات والأمراض التي تنتج عنها.

وفي السياق، حذرت السلطات السودانية، السكان من الثعابين والتماسيح التي زادت خطورتها على ضوء الفيضانات والسيول، داعيةً الأهالي للابتعاد عن المناطق الهشة.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يتوجه فيه طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم إلى الامتحانات، وسط ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد، حيث تهدمت منازل العديد منهم، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتمال الاستعدادات والترتيبات لعقد الامتحانات في موعدها، بعد أن تم تأجيلها من قبل بسبب جائحة «كورونا».

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، دعم الولايات المتحدة للسودان وشعبه في أعقاب كارثة الفيضانات والسيول. وقال بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، إن الطرفين ناقشا كيفية مساعدة الولايات المتحدة بشكل أكبر في جهود التعافي التي تجري حالياً من آثار الفيضانات، مؤكداً أن وزير الخارجية الأميركي رحب بالتقدم المحرز في عملية السلام في السودان وتطوراتها التي جرت مؤخراً، وأنهما اتفقا على أهمية استمرار الشراكة لدعم انتقال السودان السلمي إلى الديمقراطية.

مصر ترسل مساعدات لمتضرري السيول

توجهت طائرتا نقل عسكري مصريتان إلى مطار الخرطوم لتقديم مساعدات إلى دولة السودان المتضررة من السيول التي اجتاحتها خلال الآونة الأخيرة. وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له أمس، أن الطائرتين تحملان كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للإسهام في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار الدعم والتضامن مع جميع دول القارة السمراء خاصة في أوقات المحن والأزمات.