رئيس المجلس الوطني الاتحادي: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يدعم استقرار المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، وتفتح آفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال معاليه: «إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة، من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل هو سياج استقرار للمنطقة.

وقال الكعبي: «نبارك لمملكة البحرين الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً، هذا الاتفاق مع دولة إسرائيل». وأضاف: «إن منطقتنا العربية بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم وبناء علاقات وشراكات، قائمة على الاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار».

وتابع: «هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات، برؤى حكيمة من قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال، وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر».

وأوضح أن المتأمل في تاريخنا الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها.

وأضاف: «إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والحضاري والازدهار في مملكة البحرين الشقيقة، وهنيئاً لكم حكمة الملك والقيادة».