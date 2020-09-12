قرقاش: أمامنا ظروف تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والازدهار

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس: «إن التطورات المتسارعة في المنطقة، مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، ونبذ سياسة المحاور»، لافتاً إلى أن المنطقة «أمام ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».

وغرد معاليه في حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: «التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصاً حقيقية».

وشدد على أنه «بعيداً عن الضجيج، أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: «أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي، خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها».

واعتبر أن «الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية»، مضيفاً: «مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف».