بومبيو: زخم قوي لشرق أوسط جديد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تعليقه على «إعلان السلام» بين البحرين وإسرائيل، أن هناك زخماً كبيراً نحو شرق أوسط جديد، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي أوفى بوعده بتعزيز صداقات أميركا وبناء شراكات جديدة في سعيه من أجل إرساء السلام.

ووجه بومبيو، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»، الشكر إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيداً بشجاعتهما على تغيير مصير بلديهما. وقال بومبيو: «في الذكرى التاسعة عشر ليوم الحادي عشر من سبتمبر، نشهد عصراً جديداً من السلام، وفي أقل من شهر، لدينا اتفاق تاريخي آخر، وهذه المرة بين مملكة البحرين وإسرائيل».

وكانت الإمارات أعلنت، في الثالث عشر من أغسطس الماضي، عن التوصل إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، بوساطة أميركية، وأوقفت إسرائيل بموجبها ضمّ أراض فلسطينية في الضفة الغربية. ومن المرتقب توقيع المعاهدة بعد غد الثلاثاء في واشنطن.