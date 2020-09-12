المملكة المتحدة تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

ذكرت اليوم السبت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المملكة المتحدة سجلت اليوم 3497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

وفى الوقت ذاته أفاد موقع وورلد ميتر المعني بالإحصاءات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 365 ألفا و174 حالة اليوم السبت.

وأشارت بيانات الموقع إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و623 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة، فيما وصل عدد الحالات الخطرة إلى 79 حالة.