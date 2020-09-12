فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

تخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها السبت وزارة الصحة الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561، اليوم السبت، مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، في حين يبقى معّدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتاً عند 5,4 بالمائة، علماً أن عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 شخصاً.