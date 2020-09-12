وفاة محمد مخلوف خال بشار الأسد جراء الإصابة بـ«كورونا»

توفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، خال الرئيس بشار الأسد ووالد رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، في دمشق، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكّد مصدران مقربان من العائلة.

وقال المصدران، إن محمد مخلوف البالغ من العمر 88 عاماً وهو شقيق أنيسة مخلوف والدة الرئيس الحالي وكان يعدّ أحد أعمدة نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، «توفي جراء إصابته بكوفيد- 19».

ونعاه حفيده محمد مخلوف عبر حسابه على منصّة إنستغرام.

وتناقلت وسائل إعلام سورية محلية أنّ مخلوف دخل مستشفى الأسد الجامعي في دمشق في 23 أغسطس، إثر مضاعفات صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوفي السبت نتيجة تدهور حالته الصحية.

وتصاعد دور مخلوف في البلاد في السبعينيات والثمانينيات، وتسلّم عدة مناصب. وكانت مؤسستا التبغ والمصرف العقاري، أبرز ما أداره رجل الأعمال الراحل الذي تولّى تباعاً إدارة مؤسسات أخرى.

وينحدر مخلوف من بلدة بستان الباشا في ريف مدينة جبلة التي تتبع لمحافظة اللاذقية غرب سوريا.



