الشرطة اليونانية تطلق الغاز لتفريق تظاهرة للمهاجرين في ليسبوس

أطلقت شرطة مكافحة الشغب اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق طالبي لجوء تظاهروا في ليسبوس، اليوم السبت، وسط نداءات أطلقها الآلاف للحصول على مساعدات بعدما أصبحوا بلا مأوى جراء حريق أتى على أكبر مخيّم للمهاجرين في أوروبا.

ويفترش آلاف طالبي اللجوء وبينهم أطفال ومسنّون الشوارع في ليسبوس منذ الأربعاء، بعدما دمّر مخيم موريا جرّاء ما يبدو أنها كانت حرائق مفتعلة.

وصباح السبت وقعت صدامات قرب مخيم موقت جديد أقامته السلطات اليونانية حيث ألقى المهاجرون الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من النهار أخمد عمّال الإطفاء حريقاً اندلع قرب منطقة مغلقة أقامتها الشرطة.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها "حرية!" فيما رفع آخر لافتة كُتب عليها "نريد مغادرة موريا".

وقالت الكونغولية زولا حاملة رضيعتها البالغة خمسة أشهر "كنا نحتج سلمياً على المخيم الجديد وأطلقت الشرطة علينا الغاز المسيل للدموع. سالت دموع طفلتي جراء الغاز".

وعانى البعض من مشاكل تنفسية وتم إجلاؤهم بواسطة سيارات الإسعاف، كما أغمي على عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد مهاجرون.

وتفاقمت الفوضى بعدما تعارك مهاجرون فيما بينهم للحصول على قوارير مياه ألقيت إليهم من حافلات صغيرة.

وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي للصحافيين أن إتاحة الوصول إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية تشكل "أولوية"، علما أن منظمات إغاثة اشتكت من صعوبات واجهتها في الوصول إلى المشردين.

ولا تزال الجهود المتواصلة على مدار الساعة لإيجاد مأوى مؤقت لأكثر من 11 ألف شخص تشرّدوا جرّاء الحريق، غير كافية، بحسب ما أفادت مجموعات حقوقية.

والسبت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول الاتحاد الأوروبي إلى "التضامن" واستقبال اللاجئين من مخيم موريا.



