اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية البحريني والإسرائيلي

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في اتصال هاتفي اليوم السبت مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اتفاق معاهدة السلام، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقد تبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة في اتصال هاتفي بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الوزيران على أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق السلام.