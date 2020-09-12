السعودية تسجل 643 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4240 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 325 ألفاً و50حالة.

ولفتت الوزارة، إلى تسجيل 903 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 301 ألف و 836 شخصاً.