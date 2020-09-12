كندا.. لا وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

لم تسجل كندا أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، طبقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل كندا فيها أي حالات وفاة يومية بسبب الفيروس في 15 مارس الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن الهيئة، التي يتم تحديثها كل مساء. وتشهد كندا مرحلة الاستقرار فيما يتعلق بحالات الوفاة، بعد أن قفزت إلى أعلى من 200 لعدة أيام في إبريل ومايو الماضيين.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 9163 حتى أمس حسب بيانات الحكومة.