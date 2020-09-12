تسجيل 650 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد‭‭ ‬‬و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن محافظة نابلس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 119 حالة تلاها قطاع غزة بإجمالي 88 إصابة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.