وفيات كورونا في إيران تتجاوز 23 ألفاً

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدثة سيما سادات لاري قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 399940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الجائحة.