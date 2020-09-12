روسيا تسجل 5488 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 5488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 119 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا طفيفا في عدد الاصابات وارتفاعا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس 102 وفاة و 5504 إصابة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليون و57362 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس 18484 حالة وفاة ، مع تماثل 5428 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 873535 شخصا، وبقاء 165343 حالة نشطة حيث أن 22,4% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي السياق ذاته فقد أعلنت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.