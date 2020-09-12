روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح"سبوتنيك V" ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته اليوم السبت وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح الروسيين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، 11 أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.