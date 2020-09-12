البرازيل ترصد 874 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 874 حالة وفاة بسبب مرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 130396 حالة وفاة.

كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 43718 إصابة بالفيروس في البرازيل لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 4 ملايين و282 ألف إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 80 بالمئة من المصابين (3530655) وإلى خضوع 621113 شخصا للإشراف الطبي.