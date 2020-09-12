مصر تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 100708 إصابات.

كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5607 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بموقف فيروس كورونا في مصر عن خروج 876 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 82473 متعافيا.