تونس ترفض الحلول العسكرية في ليبيا

ساسي جبيل (تونس)

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي على أن أمن ليبيا واستقرارها هو من أمن تونس واستقرارها، وهو جزء لا يتجرأ من الأمن القومي العربي وأمن واستقرار كامل منطقة المتوسط. وأعرب عن ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار الصّادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا، والذي يعد خطوة هامة للتوصل إلى حلّ ليبي - ليبي يؤسس لمرحلة جديدة ستمكن الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، دون المساس بوحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وحماية مواردها ومقدرات شعبها. وجدّد رفض تونس القاطع للحلول العسكرية ولجميع التدخلات الخارجية التّي من شأنها تعقيد الوضع وإطالة أمد الصراع، مؤكدا وقوف تونس الدائم مع الشعب الليبي واستعدادها لمواصلة جهودها في مساعدته على تحقيق تطلعاته المشروعة في بناء دولة مستكملة لكل مقومات الأمن والاستقرار وأسباب الرخاء.