العراق: اعتقال 10 إرهابيين في كركوك

بغداد (وكالات)

أعلن الجيش العراقي، أمس، عن اعتقال عدد من الإرهابيين في عمليات لقوات الأمن في مدينة كركوك. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه «تم القبض على 10 إرهابيين من بينهم 6 قادة، بعمليات نوعية في كركوك»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة قوله: «لليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك». وأضاف البيان: «بعد أن تم القبض على هذا الإرهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي ألقي القبض عليهم 10 عناصر، من بين هؤلاء جميعا 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى قتل إرهابيين اثنين».

وفي سياق متصل، أفاد بيان عسكري عراقي أمس، أن قوات الرد السريع نفذت إنزالاً جوياً لملاحقة المطلوبين للقوات العراقية في أهوار محافظة ميسان.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن «قوات الرد السريع تواصل عملية نزع السلاح وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء، حيث نفذ فوج الاستطلاع إنزالاً في أهوار ميسان بإسناد من طيران الجيش».