قصف إسرائيلي على مواقع ميليشيات موالية لإيران في حلب

دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة هزت مدينة حلب وريفها فجر أمس، إثر قصف إسرائيلي جديد على الأراضي السورية.

وكشف المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت منطقة معامل الدفاع بالقرب من السفيرة في ريف حلب الشرقي، التي تتواجد فيها الميليشيات الموالية لإيران. وحاولت دفاعات الجيش السوري التصدي للصواريخ وتمكنت من إسقاط بعضها، وفق المصدر نفسه، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة القصف.

يذكر أن المرصد السوري أفاد في الثالث من الشهر الجاري، بأن طيران يرجح أنه إسرائيلي، استهدف أيضاً، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة «الثلاثات» ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين. وأشار المرصد في اليوم ذاته إلى استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف موقعاً تابع لميليشيا «حزب الله» العراقي، يقع على بعد 5 كيلو مترات عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 عناصر من الميليشيات وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.