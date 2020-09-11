ترامب: نجحنا في القضاء على قادة الإرهاب

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الذكرى الـ19 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص عدم التواني عن ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون الشعب الأميركي.

وقال ترامب في كلمته من أمام النصب التذكاري لضحايا الرحلة 93 في موقع سقوط الطائرة في «شانسكفيل» في ولاية بنسلفانيا: إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها في الحرب على الإرهاب، مشيراً إلى نجاح إدارته في القضاء على عدد من قادة الجماعات الإرهابية.

وقال ترامب: إن «جيشنا قضى على البغدادي ثم قاسم سليماني في عام واحد». وأضاف: إن أمتنا ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية، وضحايا الهجمات سيلهمون الأميركيين في المستقبل، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب.

وأردف ترامب: «أبطال الرحلة 93 تذكير دائم بأنه بغض النظر عن الخطر أو التهديدات أو الصعاب فإن أميركا ستنهض دائماً وتقف شامخة وتقاتل مرة أخرى». وأعرب الرئيس الأميركي «عن ولائه اللانهائي لما يقرب من 6 ملايين شاب وشابة ممن جندوا في القوات المسلحة الأميركية منذ 11 سبتمبر 2001. وأضاف «ضحى أكثر من 7 آلاف شخص بحياتهم منذ 11 سبتمبر للحفاظ على حريتنا»، مؤكداً أنه «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مجدهم أو عمق امتناننا اللامتناهي لكننا سنسعى جاهدين كل يوم لسداد ديوننا لهم وإثبات استحقاقنا لتضحياتهم الكبرى»، مؤكداً «العزم على الوقوف متحدين كأمة أميركية واحدة للدفاع عن حرياتنا ودعم قيمنا وعدم نسيان أحداث 11 سبتمبر إطلاقاً».

وأحيت الولايات المتحدة ذكرى هجمات سبتمبر التي شنها تنظيم «القاعدة» على نيويورك، وواشنطن، بفعاليات صغيرة في محاولة لفرض التباعد الاجتماعي خلال استمرار جائحة كورونا. ونكست الأعلام بما فيها أعلام في البيت الأبيض، وقرعت الأجراس في مدينة نيويورك لإحياء ذكرى الضحايا. وقُلص عدد فعاليات التأبين العادية، بما في ذلك القراءة الجماعية لأسماء الضحايا.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: «سنواصل الدفاع عن أمننا وعن أسلوب حياتنا».

وأعلن أن «الكثير ضحوا بحياتهم لحماية بلادنا منذ هجمات سبتمبر»، مؤكداً أن «جهود أبطالنا حالت دون ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سبتمبر».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مواصلة بلاده جهودها في محاسبة الإرهابيين. وقال بومبيو في بيان بهذه المناسبة «نتذكر اليوم ونكرم أرواح ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها بلادنا منذ 19 عاماً في الـ11 من سبتمبر». وأضاف «لقد قطعنا شوطاً كبيراً في إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا، وما زالت جهودنا لحماية وطننا مستمرة إلى اليوم». وأكد فخر العاملين والعاملات في وزارة الخارجية الأميركية بالوقوف إلى جانب شركائنا في مختلف أنحاء العالم في هذا الجهد، مشدداً في الوقت نفسه على مواصلة الجهود على محاسبة الإرهابيين مع السعي إلى إرساء السلام وتحقيق الأمن والعدالة.

وشارك المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن ونائب الرئيس مايك بنس وحاكم نيويورك أندرو كومو في إحياء الذكرى في موقع مركز التجارة العالمي، وأخفوا جميعاً وجوههم خلف الكمامات. وتبادل بايدن وبنس التحية ليس بطريق المصافحة، ولكن بملامسة الكوعين، وهي إحدى الطرق الكثيرة التي غير بها فيروس كورونا شكل الذكرى السنوية، بعد أن قتل أكثر من 190 ألفاً في الولايات المتحدة.

وأقيمت مراسم مشابهة في مبنى وزارة الدفاع «البنتاجون» حيث جلس المشاركون، ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي.