حرائق غابات غير مسبوقة في الغرب الأميركي

واشنطن (وكالات)

يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات غير مسبوقة في كل أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة أودت بحياة 24 شخصاً حتى الآن وأجبرت أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم، فيما حذر المسؤولون من وقوع المزيد من القتلى في الأيام المقبلة.

وأودت الحرائق بحياة 24 شخصاً على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن. وأكد مسؤولون أن بعض المناطق لا يزال من المستحيل الوصول إليها. وذكر بيان صادر عن مسؤولين في ولاية أوريغون أنه «تم إجلاء حوالي 500 ألف من سكان ولاية أوريغون ويستمر هذا العدد في الازدياد»، بينما يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي تمتد على مساحة 365 ألف هكتار وهو رقم غير مسبوق.

في شمال غرب كاليفورنيا، أصبح الحريق الذي أطلق عليه اسم «فاير كومبلكس»، وهو مجموعة من 37 حريقاً طالت غابة ميندوسينو منذ 17 أغسطس، رسمياً الأوسع في تاريخ تلك الولاية، بمساحة تزيد عن 190 ألف هكتار.

وتنتشر النيران من ولاية واشنطن في الشمال على الحدود مع كندا، إلى سان دييغو في الجنوب، على الحدود المكسيكية، يغذيها الجفاف المزمن والرياح القوية التي خفت شدتها أمس الأول.

وفي ولاية أوريغون، حيث تضررت بشكل كبير 5 بلدات على الأقل، ذكرت الحاكمة كيت براون أنه في ثلاثة أيام فقط، اتت النيران على ضعف الغطاء النباتي الذي يحترق وسطياً خلال عام.

وقالت في مؤتمر صحفي «لم نشهد حرائق خارجة عن السيطرة بهذا الحجم في ولايتنا»، من دون أن تتمكن من إعطاء حصيلة محدثة للضحايا.

وفي مولالا، إحدى المدن العديدة الواقعة جنوب بورتلاند المهددة بالحرائق، جالت الشرطة على المنازل لحث جميع السكان على إجلاء المنطقة، بحسب التعليمات.

وقالت دنيس بنتز بينما كانت تكدس أغراضها على عجل في شاحنة «إنه أمر في غاية الصعوبة أن تغادر منزلك شيء وأن يطلب منك المغادرة هو شيء آخر». وأضافت «هنا كبر أولادي، هذا هو بيتي، لكن الشيء الأهم هو يكون أطفالي وزوجي وكلبي وقطتي وجميع جيراني في أمان».

وأعلنت الشرطة الأميركية مساء أمس الأول، مقتل 7 أشخاص آخرين في حرائق الغابات التي تدمر بيوت في شمال ولاية كاليفورنيا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 10 قتلى في هذه المنطقة. وكانت المنطقة نفسها تضررت في حرائق هائلة أودت بحياة 86 شخصاً في نوفمبر 2018.

وفي منطقة معزولة وبرية بالقرب من ولاية أوريغون عُثر على جثة شخص رابع.

إلى الجنوب، بالقرب من فريسنو، اضطر العديد من السكان الآخرين إلى الفرار في غضون دقائق. وذكر رجال الإطفاء في كاليفورنيا حيث انتشر نحو ألف رجل منهم لمكافحة النيران، أن حوالي 360 مبنى دمّر.

في جميع أنحاء الولاية، يستعر أكثر من 20 حريقاً.

والتهمت النار هذا العام أكثر من 12500 كيلومتر مربع في الولاية، وهو رقم قياسي منذ تسجيل هذه البيانات في عام 1987.

بالقرب من لوس أنجلوس، دمر الحريق «بوبكات فاير» الذي لم تتم السيطرة عليه بعد أكثر من 9 آلاف هكتار، وفقاً لرجال الإطفاء.