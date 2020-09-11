تونس: سيول تودي بحياة 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال

تونس (وكالات)

قضى 6 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال خلال 6 أيام في تونس جراء سيول شهدتها عدّة مناطق بينها العاصمة تونس، وفق ما قال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة.

ومنذ الخامس من سبتمبر، طالت هذه الأمطار الغزيرة عدّة مناطق، من «جندوبة» في الشمال الغربي للبلاد، إلى «المهدية»، المنطقة السياحية.

ولقي طفلان يبلغان 4 و10 أعوام، حتفهما في مدينة المنستير الساحلية، وآخر يبلغ أيضاً 4 أعوام في «جندوبة».

والضحايا الثلاث الآخرون هم سائق سيارة أجرة وسائق آخر في سيدي بوزيد، وثلاثيني في المهدية، حسب معز تريعة.

وبعد هطول أمطار غزيرة الخميس، بلغ منسوب السيول متراً واحداً في عدة أحياء من العاصمة، الأمر الذي تسبب بأضرار في منازل وأكشاك وحتى مستشفيات.