التحالف العربي يدمر تعزيزات حوثية

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي أمس، غارات جوية على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي الجوف ومأرب حيث تواصلت المعارك بين الجيش والميليشيات التي تحاول منذ شهور التقدم باتجاه حقول النفط في مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ «الاتحاد» أن مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات للميليشيات على الطريق بين معسكر «اللبنات» و«بير المرازيق» شرق مدينة «الحزم»، موضحةً أن التعزيزات كانت في طريقها إلى أطراف منطقتي «النضود والشهلا» اللتين حررهما الجيش الأربعاء الماضي.

وأضافت المصادر أن الضربات الجوية دمرت 6 مركبات عسكرية وقتلت وأصابت عشرات الحوثيين، لافتةً إلى أن القصف تزامن مع استمرار الجيش بتأمين الجبهات المحررة شرق الحزم خصوصاً منطقة «النضود».

وقال مصدر قبلي: إن الجيش والقبائل أسروا أمس، 10 حوثيين كانوا على متن مركبة، وضلوا طريقهم في الصحراء بين «النضود» و«بئر المرازيق».

إلى ذلك، أكد مصدر في الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، أثناء تحليقها فوق منطقة «الجدعان» بمديرية «مجزر» بمحافظة مأرب.

إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري إن الميليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، مشيراً إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي واصلت اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة واستهدفت بالمدفعية والرشاشات المتوسطة مواقع للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه.