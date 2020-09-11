الديوان الأميري: صحة أمير الكويت مستقرة

الكويت (وام)

أكد الديوان الأميري في دولة الكويت أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة.

وأوضح الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت. ودعا الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة.

وكان أمير الكويت قد غادر البلاد في 23 يوليو الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج عقب خضوعه لجراحة في الكويت.