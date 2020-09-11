بفعل العدوان الحوثي.. نزوح 3 آلاف أسرة من الجوف والبيضاء ومأرب

صنعاء (الاتحاد)

سجلت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، نزوح 2945 أسرة من محافظتي الجوف والبيضاء ومدخل مديرية «مدغل» التابعة لمحافظة مأرب، جراء المواجهات التي تشهدها تلك المناطق والقصف العشوائي التي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية عليها. وذكر تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، أن النازحين توزعوا على ضواحي مدينة مأرب الشمالية والجنوبية ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوماً بعد يوم بسبب التدفق المستمر للنازحين.

واستعرض التقرير الاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين، والتي تشمل توفير المواد الإيوائية والغذائية والمياه والإصحاح والعيادات الطبية، وتوفير احتياجات في الحماية، والتي تشمل مشاريع مدرة للدخل والنقد مقابل الغذاء والدعم النفسي ومساحات صديقة وآمنة للأطفال والنساء ومعونات نقدية. ودعا التقرير المنظمات الإنسانية الدولية والشركاء العاملين في المحافظة إلى مضاعفة جهودهم، والاستجابة السريعة لتغطية هذه الاحتياجات.