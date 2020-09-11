السيسي: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل الذي أعلن عنه اليوم الجمعة.

وقال السيسي، في تغريدة على "تويتر"، إنه "يثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

ووجه الرئيس المصري الشكر إلى "كل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنأ خلاله فخامة الرئيس السيسي ملك البحرين بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وأعرب الرئيس السيسي، في الاتصال، عن تهنئته بالخطوة التاريخية التي قامت بها مملكة البحرين والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام، وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن خالص امتنان المملكة حكومة وشعباً لهذه اللفتة الكريمة وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن، في وقت سابق اليوم، عن توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام بجهود من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.