تفشي كورونا يتسارع في بريطانيا لأول مرة منذ 6 أشهر

بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد يتسارع من جديد في بريطانيا وذلك لأول مرة منذ مارس الماضي.

وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 3539 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ارتفاعاً من 2919 حالة في اليوم السابق.

وسجلت بريطانيا أيضاً ست حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأظهرت الأرقام، التي نشرت اليوم، تسارع انتشار الفيروس في مختلف أنحاء إنجلترا في الوقت الذي أشارت فيه دراسة إلى أن الحالات تتضاعف كل أسبوع. وأدى تسارع تفشي المرض إلى فرض قيود جديدة في مدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا. وسيسري حظر جديد على التجمعات يوم الاثنين في محاولة للحد من انتشار المرض.

وحددت البيانات الحكومية معدل الانتشار الذي يوضح مدى سرعة تضاعف حالات فيروس كورونا، ما بين 1 و1,2، مدفوعاً بزيادة الحالات بين الشباب.

وينتشر الفيروس بشكل متسارع عندما يكون معدل الانتشار أو الاستنساخ أعلى من واحد. وقدرت دراسة منفصلة أجرتها "إمبريال كوليدج" وهي جامعة بحثية عامة في لندن، أجريت على أكثر من 150 ألف شخص في إنجلترا أن معدل الانتشار هو 1,7 ووجدت أن حالات الإصابة بالفيروس تتضاعف الآن كل سبعة أو ثمانية أيام.