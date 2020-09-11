ترامب يعلن التوصل لاتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ البحرين وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق سلام.

وغرّد ترامب، في موقع "تويتر"، قائلاً "إنّ صديقينا الكبيرين إسرائيل والبحرين توصلا إلى اتفاق سلام".

وصدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) باللغة العربية ونشره الرئيس ترامب على "تويتر" باللغة الانجليزية.

وجاء في البيان، الذي نشرته "بنا"، "قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء مكالمة هاتفية اليوم اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

ونقلت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أكد، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".

وأوضحت الوكالة أنه، خلال المكالمة، وجّه الرئيس الأميركي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التي ستوقع في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بين إسرائيل والبحرين.

وكتب نتنياهو، في بيان "مواطني إسرائيل، يسرّني أن أبلغكم بأنّه في هذا المساء، توصلنا إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، البحرين. هذا الاتفاق يضاف إلى السلام التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة".