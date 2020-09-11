قتيل و10 جرحى بانفجار قرب العاصمة الإيرانية

قتل شخص واحد، على الأقل، وأصيب آخرون بانفجار في متجر قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية "وقع انفجار في متجر للبطاريات في شارع التوحيد في جنوب نسيم شهر. قتل شخص وأصيب عشرة على الأقل".

وأضافت "لحقت أضرار بالغة بعشر سيارات و30 مبنى أيضاً".

وأكدت أن سبب الانفجار قيد التحقيق.

وتقع منطقة "نسيم شهر" جنوب غرب العاصمة الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل بطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيراً إلى أن أسبابه لم تتضح بعد.