السعودية تحصي 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المؤدي لمرض كوفيد- 19 على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس إلى 324407 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين هذه الحالات 19261 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1368 حالة حرجة والبقية حالتها مطمئنة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4213 حالة.