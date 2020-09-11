تركيا تحكم بالسجن 10 سنوات على نائبة في البرلمان

حكم القضاء التركي بالسجن 10 سنوات، اليوم الجمعة، على نائبة في البرلمان بحجة الارتباط بـ"الإرهاب".

وجاء في حيثيات الحكم أن النائبة رمزية طوسون دينت بحجة الانتماء إلى "جماعة إرهابية مسلحة".

وستبقى النائبة طليقة بانتظار درس طلب الاستئناف الذي تقدمت به.

وتنتمي النائبة في البرلمان التركي إلى حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة دياربكر في جنوب شرق تركيا.

وتعرض الحزب، خلال السنوات الماضية، إلى حملة قمع بسبب معارضته الشرسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتقلت السلطات التركية مسؤولين عدة من الحزب، بينهم زعيمه السابق صلاح الدين دميرتاش في نوفمبر 2016 لاتهامات مرتبطة بـ"الإرهاب".

وقد أقالت السلطات التركية عدة رؤساء بلديات مؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطي في جنوب شرق تركيا وأوقفوا في الأشهر الأخيرة.