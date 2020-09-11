910 آلاف وفاة و28 مليون إصابة جراء كورونا عبر العالم

أدى فيروس كورونا المستجدّ إلى وفاة ما لا يقلّ عن 910 آلاف و300 شخص في العالم منذ أن ظهر في الصين نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً 28 مليوناً و221 ألفاً و90 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 18 مليونًا و803 آلاف و600 شخص على الأقل.

وسجلت الخميس 5862 وفاة جديدة و302322 إصابة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1209 وفيات)، الولايات المتحدة (ألف وفاة) والبرازيل (983 وفاة).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 191802 وفاة من أصل ستة ملايين و397 ألفاً و547 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليونين و403 آلاف و511 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً هي البرازيل، حيث سجلت 129522 وفاة من أصل أربعة ملايين و238 ألفاً و446 إصابة، ثم الهند مع 76271 وفاة (أربعة ملايين و562 ألفا و414 إصابة) والمكسيك مع 69649 وفاة (652364 إصابة) وبريطانيا مع 41608 وفيات (358138 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبةً إلى عدد سكانها مع 92 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (64) وتشيلي (62) وبوليفيا (62).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعت من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظراً للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق وحصيلة اليوم السابق.