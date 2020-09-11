فرنسا تستعد لفرض تدابير جديدة لوقف زيادة إصابات كورونا

تستعد فرنسا، اليوم الجمعة، لإعلان «قرارات صعبة» جديدة في محاولة لوضع حد لزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد ستة أشهر على إعلان منظمة الصحة العالمية أن مرض كوفيد-19 تحوّل إلى جائحة. ولا يبدو أن هناك، حتى الآن، علاجاً فعالاً أو لقاحاً سريعاً في الأفق القريب.

ويواصل الفيروس التفشي وحصد المزيد من الأرواح، حيث بلغت الوفيات التي سجلت في العالم جراء الإصابة به أكثر من 905 آلاف منذ الإعلان عن «الجائحة»، أي وباء عالمي منتشر بين كل سكان العالم.

ومنذ ذلك الوقت، اضطر الوباء السكان والحكومات للقيام بجهود جبارة للتأقلم. وستعرض الحكومة الفرنسية اليوم تدابير جديدة لمواجهة وضع وصف بأنه «مقلق جدا».

واعتبر رئيس المجلس العلمي، الذي يقدّم استشارات إلى السلطات، هذا الأسبوع، أن الحكومة «ستضطر إلى اتخاذ عدد من القرارات الصعبة»، خلال «ثمانية إلى تسعة أيام كحد أقصى». وردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بأنه «لن يتم الاستسلام لأي ذعر».

وسجلت 9843 إصابة بالفيروس في فرنسا خلال 24 ساعة، وفق معطيات نشرت رسميا مساء الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء وإطلاق الفحوص على نطاق واسع في البلاد.

ولا تزال الولايات المتحدة والبرازيل في طليعة البلدان التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات (191727 في الولايات المتحدة، و129522 في البرازيل حتى مساء الخميس). وسجلت 28 مليون إصابة في العالم حتى اليوم، وفق الأرقام الرسمية للدول.

ورغم كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح آمن، يبدو أن نهاية الوباء «لن تأتي بسرعة»، وفق ما قال الخميس مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين.

وندّد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بـ«نقص التضامن»، داعياً إلى «قيادة عالمية، لا سيما من القوى الكبرى». وقال «هكذا يمكننا هزم الفيروس».

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العالم لا يمكنه «أن يعود إلى الازدهار» من دون «قفزة ضخمة» في التمويل المقدّر بـ15 ملياراً للأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي آخر مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أحصت 35 «لقاحاً مرشحاً» يتمّ تقييمها من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم.

وباتت تسعة من هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة أو على وشك الوصول إلى المرحلة الأخيرة. وتعرف هذه بـ«المرحلة الثالثة» التي يتمّ خلالها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.