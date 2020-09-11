انقطاع المياه عن العاصمة الموريتانية بسبب عطل في الكهرباء

قالت وزارة المياه الموريتانية إن العاصمة نواكشوط تعاني انقطاعاً في المياه ناتجاً عن تعطل الشبكة الكهربائية التي تشغل أكبر محطة لتزويد العاصمة الموريتانية بالماء.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن عودة المياه إلى طبيعتها سيأخذ بعض الوقت دون توضيح المدة التي سيستغرقها انقطاع المياه عن أكبر مدن البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن توقف تدفق المياه عن المدينة راجع إلى عطل في شبكة الكهرباء المرتبطة بسدود تنتج الكهرباء أقامتها دول منظمة استثمار نهر السنغال (موريتانيا ومالي والسنغال) على نهر السنغال وهي التي تزود محطة ضخ المياه إلى العاصمة الموريتانية بالتيار الكهربائي.