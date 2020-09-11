دول في الاتحاد الأوروبي تستقبل 400 قاصر من مخيم «موريا» للمهاجرين

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في برلين، اليوم الجمعة، أن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستقبل نحو 400 مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون، وتم إجلاؤهم من جزيرة ليسبوس اليونانية بعد الحريق الهائل في مخيم موريا.

وقال سيهوفر إن «اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سمحت بالتوصل إلى مشاركة عشر منها في نقل» هؤلاء القاصرين، موضحا أن كلا من ألمانيا وفرنسا ستتكفل بما بين مائة و150 من هؤلاء الأطفال.