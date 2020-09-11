بايدن: سنحتفظ بوجود قوات أميركية في الشرق الأوسط

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، إنه سيحتفظ بوجود صغير للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان إذا تم انتخابه، وأنه لا يخطط لخفض كبير لميزانية الدفاع الأميركية.

وأضاف بايدن أنه يؤيد سحب القوات «ولكن ها هي المشكلة، لا يزال يتعين علينا القلق بشأن الإرهاب و(داعش)».

وتابع: «أعتقد أننا بحاجة لتنسيق قدرة العمليات الخاصة مع حلفائنا»، مضيفا أن أقصى عدد سيتراوح بين 1500 و2000 جندي.

وجعل ترامب تقليص وجود القوات الأميركية في الخارج قضية مركزية في حملته الانتخابية وينتقد الحروب الأميركية «التي لا نهاية لها».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت القيادة المركزية الأميركية إنه سيتم خفض القوات الأميركية في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف.

وقال ترامب إنه سيقلص وجود القوات في أفغانستان من ثمانية آلاف إلى ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف بحلول يوم الانتخابات في نوفمبر.

وذكر بايدن أيضا أنه لا يتوقع خفض ميزانية الدفاع الأميركية لأن الجيش سيتعين عليه التعامل مع التهديدات المحتملة مثل روسيا والصين.



