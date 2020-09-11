فرنسا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الفرنسية أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فيما تنظر الحكومة في مزيد من الإجراءات لوقف تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الصحة ليل الخميس أنه تم تسجيل 9843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتستعد الحكومة لمناقشة مزيد من الإجراءات لاحتواء الجائحة اليوم الجمعة وطالب المجلس العلمي الاستشاري الحكومة بالتحرك، حسب التقرير.

ويخشى كثير من الأطباء من أن تكتظ وحدات الرعاية المركزة بالمرضى في الخريف، مثلما كان الوضع في مارس. وحاليا يتم منع التجمعات الكبيرة بالفعل. ويتم فرض ارتداء الكمامات إجبارياً في بعض الأماكن العامة وحتى الشوارع.

وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في أواخر مارس عندما تم تسجيل حوالي 7500 حالة.