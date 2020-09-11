الصين تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا»

قالت لجنة الصحة العامة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجل 15 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم العاشر من سبتمبر، ارتفاعاً من سبع حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وارتفعت أيضا الحالات الجديدة الحاملة لفيروس كورونا دون ظهور أعراض إلى 22 بعدما كانت 15 حالة قبل يوم. ولا تحسب الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين 85168 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.